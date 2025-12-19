Regione primi passi per la nuova Tassa sui Rifiuti | è la tariffa puntuale Tarip Chi più inquina più paga

Muove i primi passi amministrativi la legge regionale sull’adozione dell’economia circolare che riguarderà da vicino i cittadini e i Comuni perché è incentrata sulla gestione dei rifiuti a partire dalle singole case fino ad arrivare alla capacità dei Comuni di sostenere un servizio dove. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

