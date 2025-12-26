Hermès orange box | Una scatola che non è una scatola

È di colore arancione con il bordo marrone, viene chiamata Hermès Orange Box e, alla fine, sembrerebbe solo una scatola. Potrebbe però essere riduttivo definirla così: scatola. Realistico ma pur sempre riduttivo, la Hermes Orange Box è un segno inconfondibile della maison Hermès. Un contenitore, certo, ma con la missione di custodire oggetti e borse della Maison. È pur sempre una scatola, qualcuno potrebbe pensare, va bene. ma è nata già nei primi del ‘900, frutto dell’idea di Émile Maurice Hermès, nipote del fondatore Thierry Hermès, che decise di creare contenitori beige in finta pelle di cinghiale, caratterizzati da una tonalità delicata e un bordo più scuro, marrone. 🔗 Leggi su Panorama.it

