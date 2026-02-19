sulla sicurezza de pascale terremota il pd

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha criticato duramente il Partito Democratico per la sua gestione della sicurezza. Bonaccini ha annunciato l’avvio degli Stati generali per riformare il partito e affrontare i problemi sul territorio. Ha anche confermato la possibilità di espulsioni e di rafforzare i Cpr, in risposta alle tensioni interne. La sua iniziativa arriva dopo settimane di discussioni accese tra i membri del partito e preoccupazioni crescenti tra gli elettori. La proposta sarà discussa nei prossimi incontri ufficiali.

Il presidente della rossa Emilia-Romagna lancia gli Stati generali per svegliare il partito e ribadisce l’apertura a espulsioni e Cpr. Poi liquida la crisi di nervi di Lepore: «Campagna elettorale locale». E invita i sindacati di polizia: «Dobbiamo ascoltarli». Salvate il soldato De Pascale: da un paio di giorni il presidente dell’Emilia-Romagna, esponente di spicco del Pd, è sotto il fuoco incrociato del suo partito e dei suoi alleati. Il motivo? Aver detto che il re, a sinistra, è nudo: «La sinistra sulla sicurezza non è credibile, non ha proposte concrete per garantire agli italiani la soluzione ai loro problemi». 🔗 Leggi su Laverita.info

Sicurezza, autocritica Pd. Sferzata di de Pascale: "Dobbiamo fare di più"Il Partito Democratico punta forte sulla sicurezza in vista delle elezioni del 2027.

Manfredi e Renzi infiammano il Pd. "Hanno ragione". Parlano De Pascale, Giani, Verini e PiciernoNel dibattito interno al Partito Democratico, figure come De Pascale, Giani, Verini e Picierno esprimono il loro sostegno alle posizioni di Manfredi e Renzi, suscitando discussioni sul futuro del partito.

