Non è un caso che siano tutte di centrosinistra le Regioni a non voler tagliare sulla scuola

Le Regioni di centrosinistra mostrano una maggiore resistenza ai tagli nel settore scolastico. Il sistema, spesso, si basa su stime e proiezioni piuttosto che sui dati reali forniti dagli Uffici scolastici regionali, rendendo difficile un taglio preciso e mirato. Questa dinamica evidenzia come le decisioni sulla scuola siano influenzate anche da fattori politici e amministrativi, influendo sulla gestione delle risorse e sugli interventi necessari.

di Enza Plotino Anche il sistema scolastico diventa un calcolo approssimato per difetto. Il Ministero si basa su proiezioni e non sui dati effettivi forniti dagli Uffici scolastici regionali per sforbiciare i plessi scolastici. Lo chiama dimensionamento scolastico, obbliga le Regioni a fare i tagli e delibera (è di ieri la notizia) il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, che non hanno ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. Non è un caso che siano tutte di centrosinistra le Regioni inadempienti. Sono quelle che evidentemente non basano i loro indirizzi programmatici solo su costi e ricavi ma guardano alle necessità e ai bisogni delle proprie popolazioni cercando di non modificare identità territoriali già largamente compromesse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

