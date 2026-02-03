Dati Inail Paolo Capone Ugl | Investire su prevenzione e controlli per arrestare morti sul lavoro

Roma, 3 febbraio 2026 – I dati dell’Inail mostrano che nel 2025 le morti sul lavoro sono rimaste alte. Paolo Capone, leader dell’Ugl, torna a chiedere di investire di più su prevenzione e controlli. La storia di lavoratori che perdono la vita mentre svolgono il loro mestiere non si ferma. I numeri sono chiari: serve un cambio di passo urgente.

Roma, 3 febbraio 2026 – "Nel 2025 prosegue una strage sul lavoro che i dati Inail fotografano con drammatica chiarezza. I casi mortali denunciati sono stati 1.093, in aumento rispetto ai 1.090 del periodo gennaio-dicembre 2024 (+0,3%). Dietro questi numeri ci sono lavoratori che non hanno più fatto ritorno a casa dai propri cari. Non è possibile trattarli come un dato statistico o una tragica fatalità", lo dichiara Paolo Capone, Segretario Generale dell'Ugl, in merito ai dati Inail relativi agli infortuni mortali sul lavoro. "Aumentano gli infortuni al Sud, con i decessi che passano da 181 a 187, e nel Nord-Est, da 164 a 167, mentre calano nelle Isole (da 92 a 81), nel Nord-Ovest (da 205 a 203) e al Centro (da 155 a 154).

