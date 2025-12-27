Si definisce “vittima di un’omissione di cure che sta distruggendo la mia vita e quella della mia famiglia”: a causare questa odissea sanitaria sarebbe il rimpallo tra Ausl e Inail su chi deve coprire i costi delle cure. Tra i due enti che litigano sull'interpretazione della legge, a farne le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cesenatoday.it - Ha bisogno di riabilitazione dopo un infortunio, ma Inail e Regione lo rimpallano: "Mi condannano a rimanere invalido"

