Dargen D’Amico e Pupo sono sul palco dell’Ariston con la canzone “Su di noi” in una versione pacifista. La loro esibizione combina i due artisti in un mash-up che sembra più una dichiarazione di intenti che un semplice omaggio musicale. La performance si svolge davanti al pubblico presente, senza altri dettagli sul contesto o sulle reazioni.

Un mash-up costruito come dichiarazione d’intenti, più che come semplice omaggio musicale. Nella serata dei duetti del Festival di Sanremo, Dargen D'Amico ha condiviso il palco con Pupo proponendo una rilettura di “Su di noi” che ha intrecciato repertori e riferimenti culturali diversi, con al centro un messaggio esplicitamente pacifista. L’operazione ha preso forma sulla struttura melodica del brano presentato a Sanremo nel 1980 e divenuto uno dei maggiori successi dell’artista toscano. Su quell’impianto musicale, D’Amico ha inserito i versi de “Il disertore”, adattamento italiano della canzone scritta nel 1954 da Boris Vian. A Pupo è stato affidato il ritornello originale, mentre Dargen ha alternato parti cantate e recitate, creando un dialogo tra la leggerezza melodica del brano pop e la durezza del testo antimilitarista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dargen D’Amico e Pupo all’Ariston con “Su di noi” in versione pacifista

Sanremo 2026, Pupo chi è: la cover con Dargen D’Amico(Adnkronos) – Pupo sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio.

Pupo emozionato per Sanremo 2026 con Dargen D’Amico: “Mi sono messo a piangere”Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share.

Dargen D'Amico a Sanremo 2026 nel look della quarta serata riscrive l'eleganza maschile con rilassatezza

Sanremo 2026, Dargen D'Amico porta 'Il disertore' di Boris Vian sul palcoD'Amico ha alternato la recitazione dei versi di Vian alla melodia di 'Su di noi' cantata da Pupo ... adnkronos.com

Che tristezza la performance di Dargen D'Amico. Già mettere insieme "il disertore" di Boris Vian musicata da Ivano Fossati con "Su di noi" è un sacrilegio. E cantare contro le armi insieme al putiniano Pupo abbastanza vergognoso. Saranno contenti a Mosca. x.com

Dargen D'Amico e Pupo hanno cantato "Su di noi", toccante nelle parole di Dargen sulla guerra #Sanremo2026 - facebook.com facebook