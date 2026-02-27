Sanremo 2026 Pupo chi è | la cover con Dargen D’Amico

Pupo sarà tra i protagonisti della serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026, che si terrà venerdì 27 febbraio. L’artista parteciperà con una performance durante l’evento, inserendosi tra i cantanti che interpreteranno brani riarrangiati o reinterpretati. La sua presenza è confermata per questa specifica fase della manifestazione, in programma a fine febbraio.

(Adnkronos) – Pupo sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreterà il celebre brano 'Su di noi' insieme a Dargen D'Amico, concorrente in gara con il brano 'Ai ai', e al trombettista Fabrizio Bosso. Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha una lunga carriera alle spalle, segnata da sei partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente, oltre ad aver scritto il testo di diverse canzoni in gara alla kermesse canora. Nasce a Ponticino, comune di Laterina (Arezzo), l’11 settembre 1955. Assapora la musica sin dall'infanzia, la famiglia infatti ha un forte legame con il canto e la poesia: la madre partecipa a cori locali, il padre compone ottava rima, e il nonno Santi Ghinazzi era conosciuto come 'il poeta'. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Chi è Fabrizio Bosso, il trombettista che duetta con Dargen D’Amico e Pupo a Sanremo 2026Fabrizio Bosso è il trombettista che accompagnerà Dargen D'Amico e Pupo nella quarta serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2026.

Pupo emozionato per Sanremo 2026 con Dargen D'Amico: "Mi sono messo a piangere"

SANREMO 2026 - COVER E DUETTI

