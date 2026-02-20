Pupo emozionato per Sanremo 2026 con Dargen D’Amico | Mi sono messo a piangere
Pupo ha raccontato di essersi emozionato fino alle lacrime durante le prove di Sanremo 2026 con Dargen D’Amico. La sua carriera è segnata da momenti intensi e sfide personali, tra cui una battaglia contro la dipendenza dal gioco d’azzardo. Ha anche rivelato di aver guadagnato somme sorprendenti grazie ai Ricchi e Poveri. Il cantante ha condiviso il suo percorso, tra successi e difficoltà, davanti a un pubblico appassionato.
Il cantante racconta la sua carriera e la difficile lotta contro la dipendenza dal gioco d'azzardo, svelando anche guadagni sorprendenti grazie ai Ricchi e Poveri. Pupo, celebre cantante e autore, tornerà al Festival di Sanremo 2026 come ospite della serata delle cover.
