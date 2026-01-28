Francia Macron incontra premier danese Frederiksen | Pieno sostegno a Danimarca e Groenlandia

Macron ha incontrato a Parigi la prima ministra danese Frederiksen e il premier groenlandese Nielsen. Durante l’incontro, il presidente francese ha confermato il pieno sostegno di Parigi a Danimarca e Groenlandia. La discussione è arrivata nel momento in cui i rapporti tra i paesi si fanno più stretti, con attenzione alle questioni di sicurezza e alle sfide climatiche. Nessuna novità su altri temi, ma il messaggio è chiaro: Francia e Danimarca continueranno a collaborare più strettamente.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ribadito il sostegno alla Danimarca e alla Groenlandia durante l’incontro a Parigi con la premier danese Mette Frederiksen e con il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen. “Di fronte alla posizione della Russia nell’estremo nord, alla presenza economica della Cina e alle conseguenze strategiche di questo riavvicinamento, condividiamo la necessità di rafforzare la nostra posizione difensiva nell’Artico”, ha detto Macron. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, Macron incontra premier danese Frederiksen: "Pieno sostegno a Danimarca e Groenlandia" Approfondimenti su Macron Frederiksen **Groenlandia: Pd-M5S-Avs 'Meloni in aula', Schlein scrive a premier danese 'sostegno'** Il Pd, il M5S e Avs hanno richiesto formalmente alla premier Giorgia Meloni di presentarsi in Parlamento per illustrare la posizione italiana in vista del prossimo Consiglio europeo straordinario. Dazi, la premier danese Frederiksen: "L'Europa non cederà al ricatto" La premier danese Frederiksen ha affermato che l'Europa non si lascerà intimidire dai ricatti, sottolineando l'unità del continente di fronte alle pressioni esterne. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Macron Frederiksen Argomenti discussi: Trump si prende gioco degli occhiali da sole di Macron; Macron il groenlandese riceve all’Eliseo i premier di Copenaghen e Nuuk; Trump: dazi al 200% su champagne e vini francesi contro Macron che esce dal board Gaza; Macron sfida Trump: Non è il momento di un nuovo colonialismo, preferisco il rispetto ai bulli. Francia, Macron incontra premier danese Frederiksen: Pieno sostegno a Danimarca e Groenlandia(LaPresse) Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ribadito il sostegno alla Danimarca e alla Groenlandia durante l'incontro a Parigi con ... stream24.ilsole24ore.com Frederiksen incontra il presidente del governo della Groenlandia a Berlino e poi Macron a ParigiI due parteciperanno a un vertice geopolitico ed economico; Macron ribadirà solidarietà e sostegno alla sovranità dopo il dietrofront di Trump ... laregione.ch Macron contro i social: «Il cervello dei nostri bambini non è in vendita» La Francia dice stop all’accesso ai social sotto i 15 anni. Il primo Paese europeo pronto a farlo per legge. . . . . . . #Macron #SocialMedia #Minori #Europa - facebook.com facebook La Francia vieta l’uso dei social ai minori di 15 anni. Macron: «Passo importante» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.