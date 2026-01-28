Groenlandia la tv pubblica | Uno sconosciuto è salito sull’aereo della premier danese Frederiksen a Nuuk

Una notizia sorprendente arriva dalla Groenlandia. La tv pubblica di Nuuk ha annunciato che un uomo sconosciuto si è introdotto sull’aereo della premier danese Frederiksen. L’emittente ha definito l’accaduto “uno strano incidente”. Per ora, non ci sono dettagli su come sia successo o su quale fosse il suo intento. La polizia locale sta indagando sulla vicenda.

"Uno strano incidente", lo ha definito l'emittente radiotelevisiva pubblica groenlandese Kalaallit Nunaata Radioa che ha dato la notizia. Si è verificato venerdì, quando a uno sconosciuto è stato permesso di salire a bordo dell'aereo della prima ministra danese Mette Frederiksen all'aeroporto di Nuuk, capoluogo dell'isola artica, prima del suo rientro in Danimarca. L'uomo, che non aveva con sé un documento d'identità, sarebbe riuscito passare i controlli di sicurezza e sarebbe stato accompagnato all'aereo delle Forze Armate danesi dal personale dell'aeroporto, dopo aver affermato di viaggiare su quel volo.

