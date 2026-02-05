Matrimonio d’amore in piazza | celebrazioni sanvalentino alle Terme Romane

In pieno cuore di Fuorigrotta, mercoledì 4 febbraio, si sono riuniti gli amici e i curiosi per assistere a una cerimonia speciale. In una piazza tra i resti romani, si sono celebrati i matrimoni d’amore di un tempo, tra le divinità Poseidone e Anfitrite. La scena ha attirato molti passanti, che hanno assistito a un matrimonio che sembra uscito da un mito antico, ma che ha preso vita proprio sotto gli occhi di tutti.

**Un matrimonio antico tra i resti romani: la storia d'amore tra Poseidone e Anfitrite si fa presente a Fuorigrotta** Mercoledì 4 febbraio 2026, a Fuorigrotta, in pieno cuore del quartiere napoletano, un matrimonio mitico torna a vivere. Le Terme Romane di via Terracina, antiche strutture termali risalenti alla seconda metà del II secolo d.C., apriranno le porte per la durata della festa di San Valentino, con un evento unico: una celebrazione dedicata alle nozze di Poseidone e Anfitrite, simbolo dell'amore eterno. L'evento, in programma dal 14 febbraio al 15 febbraio 2026, è organizzato da volontari del Gruppo Archeologico Napoletano, in collaborazione con il Comune e l'associazione "Tessere d'Amore", e prevede visite guidate e l'accesso gratuito ai resti archeologici.

