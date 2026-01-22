La legge entra nel vivo | niente più domande sulla malattia passata per stipulare una polizza e nuove opportunità di formazione lavoro e reinserimento professionale

Con l’approvazione della nuova normativa, le persone che hanno superato un tumore in Italia possono più facilmente accedere a polizze assicurative senza dover rispondere a domande sulla malattia passata. Inoltre, si aprono nuove opportunità di formazione, lavoro e reinserimento professionale, favorendo un percorso di integrazione e normalizzazione. Questa legge rappresenta un passo importante verso una maggiore tutela e inclusione per chi ha affrontato una malattia oncologica.

Chi ha superato un tumore in Italia può da oggi compiere un passo in più verso una vita davvero "normale". Non solo dal punto di vista sanitario, ma anche su due terreni cruciali come le assicurazioni e il lavoro. Sono infatti diventati operativi due provvedimenti attuativi della legge sull'oblio oncologico, che traducono in regole concrete un principio semplice: una malattia oncologica superata non deve continuare a pesare sul futuro di una persona.

