Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, è stato scelto un abito particolare per uno dei cantanti in gara. L’outfit è stato realizzato da uno stilista noto, che ha contribuito a definire l’immagine dell’artista per questa occasione. La scelta del look ha attirato l’attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori, sottolineando l’importanza del dettaglio nell’interpretazione della serata.

Qual è l’abito di Sal Da Vinci per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora il cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Sal Da Vinci per il Festival di Sanremo 2026? Al momento non sappiamo chi ha vestito il cantante per il Festival di Sanremo. Seguiranno aggiornamenti. Abbiamo visto l’abito di Sal Da Vinci per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Sal Da Vinci per la terza serata del Festival: look e stilista

