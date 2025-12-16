Buon 2026 un anno che accoglie dalla formazione alla pratica | a Pomigliano il Progetto Artigiani del Sé celebra l’Inclusione tra degustazioni e clownterapia

A Pomigliano, il Progetto Artigiani del Sé apre le porte a un nuovo anno all’insegna dell’inclusione, con un evento che unisce formazione e pratica. Promosso dal Centro Iso Riabilitativo del Dott. Domenico Manna, l’iniziativa coinvolge bambini e ragazzi con disabilità e autismo in un’esperienza fatta di degustazioni e clownterapia, celebrando l’accoglienza e l’integrazione.

© Parlami.eu - “Buon 2026, un anno che accoglie”, dalla formazione alla pratica: a Pomigliano il Progetto Artigiani del Sé celebra l’Inclusione tra degustazioni e clownterapia Il Centro Iso Riabilitativo del Dott. Domenico Manna e la sua Equipe sono orgogliosi di annunciare un evento speciale dedicato all’inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità e autismo, nell’ambito del progetto “Artigiani del Sé”. Artigiani del sé: l’evento “Buon 2026, un anno che accoglie” illumina Pomigliano. Sabato 27 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00, in Piazza Giovanni Leone, i ragazzi del Centro Iso Riabilitativo offriranno una degustazione gratuita di dolci, caramelle, cioccolata, pizzette, rustici e caffè, preparati con amore e cura da loro stessi. Sarà l’occasione per chiudere l’anno nella speranza di dare continuità all’inclusione della disabilità nel mondo del lavoro, con l’appoggio dell’intera comunità di Pomigliano d’Arco. Parlami.eu Buon anno 2026 Auguri auguri Buon 2026 Video Buon anno 2026 Auguri auguri Buon 2026 Video Buon anno 2026 Auguri auguri Buon 2026 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rotary Club Valle Telesina, prestigiosa nomina per Anna Amalia Villaccio nel Distretto 2101 - Anna Amalia Villaccio sarà Assistente del Governatore del Distretto 2101 per il 2025/2026. fremondoweb.com

Capodanno al mercato centrale, gusto, musica e festa fino a notte fonda - La piazza delle botteghe di Porta Palazzo accoglie il 2026 con cibo, dj set e brindisi di mezzanotte Il Mercato Centrale Torino si prepara a salutare il nuovo anno trasformando la piazza delle bottegh ... msn.com

Pallamano, Handball '00: auguri di Natale e buon anno, in attesa delle prossime sfide e iniziative solidali La famiglia dell’Handball '00 si unisce per augurare a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo. Un momento di festa, ma anche di preparazione in vi - facebook.com facebook

Sempre bello prendere 3 punti li. E Buon Natale. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.