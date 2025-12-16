Buon 2026 un anno che accoglie dalla formazione alla pratica | a Pomigliano il Progetto Artigiani del Sé celebra l’Inclusione tra degustazioni e clownterapia

A Pomigliano, il Progetto Artigiani del Sé apre le porte a un nuovo anno all’insegna dell’inclusione, con un evento che unisce formazione e pratica. Promosso dal Centro Iso Riabilitativo del Dott. Domenico Manna, l’iniziativa coinvolge bambini e ragazzi con disabilità e autismo in un’esperienza fatta di degustazioni e clownterapia, celebrando l’accoglienza e l’integrazione.

Il Centro Iso Riabilitativo del Dott. Domenico Manna e la sua Equipe sono orgogliosi di annunciare un evento speciale dedicato all’inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità e autismo, nell’ambito del progettoArtigiani del Sé”. Artigiani del sé: l’evento “Buon 2026, un anno che accoglie” illumina Pomigliano. Sabato 27 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00, in Piazza Giovanni Leone, i ragazzi del Centro Iso Riabilitativo offriranno una degustazione gratuita di dolci, caramelle, cioccolata, pizzette, rustici e caffè, preparati con amore e cura da loro stessi. Sarà l’occasione per chiudere l’anno nella speranza di dare continuità all’inclusione della disabilità nel mondo del lavoro, con l’appoggio dell’intera comunità di Pomigliano d’Arco. Parlami.eu

