Il salvataggio di uno struzzo dalla piena dell' Aniene

Durante le recenti piene dell’Aniene, i volontari della Protezione Civile regionale hanno condotto numerosi interventi di emergenza. Tra questi, il salvataggio di uno struzzo rimasto intrappolato nelle acque, testimonianza dell’impegno e della rapidità d’azione delle squadre di soccorso. Questi interventi evidenziano l’importanza della preparazione e della collaborazione tra i volontari per affrontare situazioni di criticità.

Le immagini del salvataggio di uno struzzo travolto dalla piena dell’Aniene raccontano uno dei tanti interventi portati a termine in queste ore dai volontari della Protezione Civile regionale. L’episodio è avvenuto nella zona di Colli Aniene, dove una squadra è intervenuta per mettere in salvo. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il salvataggio di uno struzzo dalla piena dell'Aniene Leggi anche: Pescatori travolti dalla piena, ecco come funziona un soccorso reale: il video dell’esercitazione Leggi anche: Roma, le immagini dell'esondazione dell'Aniene: allagata la via Tiburtina Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La vita è bella. . Struzzo sul Trampolino! Guarda un bambino e uno struzzo saltare insieme al tramonto! #fblifestyle #AI Generated using Kling AI . . . (Solo a scopo di intrattenimento. Consultare i professionisti se vengono presentate indicazioni sulle attività. No - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.