Il salvataggio di uno struzzo dalla piena dell' Aniene

Da romatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le recenti piene dell’Aniene, i volontari della Protezione Civile regionale hanno condotto numerosi interventi di emergenza. Tra questi, il salvataggio di uno struzzo rimasto intrappolato nelle acque, testimonianza dell’impegno e della rapidità d’azione delle squadre di soccorso. Questi interventi evidenziano l’importanza della preparazione e della collaborazione tra i volontari per affrontare situazioni di criticità.

Le immagini del salvataggio di uno struzzo travolto dalla piena dell’Aniene raccontano uno dei tanti interventi portati a termine in queste ore dai volontari della Protezione Civile regionale. L’episodio è avvenuto nella zona di Colli Aniene, dove una squadra è intervenuta per mettere in salvo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

