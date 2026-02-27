Dal romanzo su Porretta dieci idee per il paese

Martedì scorso, un autore locale ha incontrato studenti e persone del paese per presentare il suo primo romanzo. L’evento si è svolto nell’ambito di un momento di confronto dedicato alla scoperta delle radici e della storia di Porretta. Durante l’incontro, sono state condivise riflessioni sul territorio e sul lavoro di scrittura, coinvolgendo il pubblico presente.

Un incontro con l'autore per (ri)scoprire il paese in cui si vive e si studia. È successo martedì scorsoo, quando il porrettano Christian Verardi (nella foto) ha presentato 'La memoria dell'acqua', il suo romanzo d'esordio, ad alcune classi dell'Istituto Montessori-Da Vinci. Il libro, ambientato nella Porretta dei tempi (e delle terme) che furono, è liberamente ispirato all'omicidio di Irin Cheung, una ragazza di origini sudamericane trovata senza vita in un bosco vicino a Madognana nel 1992. Durante i due incontri che si sono svolti in aula magna, moderati da alcune studentesse, i circa 150 partecipanti hanno rivolto all'autore domande di ogni tipo, da quelle più tecniche a quelle più personali.