Dieci sagre e feste natalizie in Toscana | un weekend ricco ecco le idee su dove andare

Scopri le dieci sagre e feste natalizie in Toscana per un weekend ricco di eventi, tra tradizioni enogastronomiche e mercatini natalizi. Un'occasione unica per vivere l’atmosfera delle festività e scoprire le peculiarità delle diverse località toscane, tra sapori autentici e iniziative festive che animano il territorio durante questa stagione.

La stagione degli appuntamenti enogastronomici nei paesi si interrompe solo in parte per il Natale. Mentre impazzano mercatini e iniziative collegate alle Festività. Dal nord al sud della regione, tante occasioni per vivere qualche ora in relax. Il Natale di Valdibrana - E' un villaggio davvero speciale quello che nel weekend di sabato 13 e domenica 14 dicembre viene allestito a Pistoia, nella frazione di Valdibrana. Al via una delle sagre più autentiche del Friuli! La Sagra di San Filis di Flambro per dieci giorni trasforma il paese in un concentrato di tradizione, profumi di casa e atmosfera da vera festa di comunità. C'è tutto: buona cucina, musica, mostre, mercatini, attivit

