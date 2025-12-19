The Night Manager 2 dieci anni dopo torna la serie tv thriller tratta dal romanzo di John le Carré
A dieci anni dall’esordio, torna The Night Manager 2, la serie tv tratta dal celebre romanzo di John le Carré. La nuova stagione promette suspense e colpi di scena, consolidando il suo ruolo tra i capolavori del genere di spionaggio. Un ritorno atteso dagli appassionati, che riprende le intricate trame di mistero e intrighi nel mondo dell’intelligence.
A quasi esattamente dieci anni dall'uscita della prima stagione, sta per arrivare The Night Manager 2, seconda stagione della serie tv tratta dall'omonimo romanzo (in italiano Il direttore di notte) di John le Carré, il maestro della letteratura di spionaggio morto nel 2020.Nel 2023, BBC (che. 🔗 Leggi su Today.it
