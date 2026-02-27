Dal malore del conducente all' uomo sui binari | le ipotesi sullo schianto

Un incidente grave si è verificato a Milano coinvolgendo un tram e un uomo sui binari. Il conducente ha accusato un malore prima dello schianto, che ha causato la morte di due persone. La polizia sta indagando sui dettagli della dinamica e sulle cause dell’incidente. La scena si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione di numerosi testimoni.

È drammatico il bilancio dell’ incidente del tram di Milano, che ha portato alla morte di due persone. Le cause sono ancora da accertare e verificare ma le ipotesi sull’incidente sono al momento diverse. Si è ipotizzata la presenza di un uomo sui binari come causa dell’incidente ma è stata esclusa al momento, perché dalle tante immagini non risultano evidenze di questo tipo. Quella del malore del conducente è la più probabile e ad avallarla c’è il fatto che, come raccontato da testimoni, il mezzo ha saltato l’ultima fermata prima dell’incrocio ed è passato a velocità sostenuta in corrispondenza dello scambio che è rimasto chiuso. Il sistema di scambio funziona con sistema manuale: devono essere i conducenti ad aprirlo qualche centinaio di metri prima di arrivare, premendo semplicemente un pulsante del loro centro di controllo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

