Per un corpo profumatissimo ogni step del bodycare deve profumare Dal bagnoschiuma alla crema corpo passando per una novità il primer profumo
D opo la #everythingshower, ovvero la doccia in ben 25 step, su Tik Tok è diventato virale un altro trend corpo: lo smellmaxxing. Consiste nell’arte di “massimizzare” la profumzione del corpo o della propria fragranza preferita con cosmetici ad hoc come creme corpo e bagnoschiuma a effetto “booster”. E si lascia la scia. Il ritorno delle “Soap bar”, le saponette solide che profumano di vita lenta X Leggi anche › Profumi all’ambra, incenso e mirra. Le note più natalizie da regalare › Profumi al tè nero, per “scaldare” l’inverno › Bella Hadid e il suo amore per il profumo: «Mi si riconosce a km di distanza» “Smellmaxxing”: la cura corpo lascia la scia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
È tendenza "smellmaxxing": la cura del corpo è profumatissima
