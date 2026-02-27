La Valle del Bidente si prepara ad accogliere tre eventi della 27ª edizione di Crossroads, una rassegna musicale consolidata e apprezzata. La manifestazione, promossa da Jazz Network con il supporto della Regione Emilia Romagna, porta sul palco artisti di rilievo, spaziando tra generi e stili diversi. Gli appuntamenti rappresentano un momento di grande fermento culturale per la zona.

La Valle del Bidente ospiterà ben tre appuntamenti della storica e fortunata rassegna musicale Crossroads giunta alla 27ª edizione, promossa da Jazz Network e sostenuta dalla Regione Emilia Romagna. Saranno 5 mesi di musica, 70 eventi in oltre 20 comuni, 500 artisti, dal 3 marzo al 31 luglio. Il 7 aprile, alle 21, il Teatro Dragoni di Meldola ospiterà il concerto del Fabrizio Bosso Spiritual Trio ‘Welcome Back’ con Fabrizio Bosso (tromba), Alberto Marsico (organo Hammond) e Alessandro Minetto (batteria). Bosso ha creato lo Spiritual Trio per eseguire un repertorio musicale di grande appeal, con sonorità eccitanti pronte a catturare i sensi che pesca a piene mani nel repertorio gospel e spiritual, servendolo con una aggiunta di swing e rinvigorendolo con iniezioni di hard bop. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal Bosso Trio a Karima. E poi. Servillo e Rea

Fabrizio Bosso in concerto con Spiritual Trio: il trombettista di fama internazionale al Real Teatro Santa CeciliaLa Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group presenta un nuovo, imperdibile appuntamento della Stagione Brass Extra Series – Musiche del...

Gravina può sentirsi Servillo (diciamo): fa il democristiano e grazia Kalulu? Però poi deve aprire l’ufficio grazieGravina come Servillo nel film di Sorrentino: grazia Kalulu con la soluzione all’italiana? Però poi deve aprire l’ufficio grazie Chissà se Gabriele...

Temi più discussi: Dal Bosso Trio a Karima. E poi. Servillo e Rea; AstiJazz, festival dal timbro internazionale: Fabrizio Bosso all’astro Roger Correa; AstiJazz: si apre con il tributo a Pino Daniele di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello; CROSSROADS 2026 – Jazz e altro in Emilia-Romagna.

Fabrizio Bosso e lo Spiritual Trio in concerto a CagliariContinua la stagione autunnale del Bflat, con doppia data di un jazzista italiano di spicco già avvezzo ai palchi cagliaritani: Fabrizio Bosso si esibirà con il suo Spiritual Trio al locale del ... unionesarda.it

Bosso e lo Spiritual Trio. Jazz protagonista a teatroDomani sera al Lauro Rossi il concerto che intreccia anche gospel e soul. E poco prima, al caffè Centrale alle 19.30, si parte con l’aperitivo musicale. Macerata si prepara a una serata di jazz ... ilrestodelcarlino.it

Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group. . EXTRA SERIES | FABRIZIO BOSSO – SPIRITUAL TRIO - Gran Finale ieri sera per la prima! Vi aspettiamo ancora oggi con un’artista imperdibile! Palermo, Real Teatro Santa Cecilia Oggi, 01 feb - facebook.com facebook