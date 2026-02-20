Gravina può sentirsi Servillo diciamo | fa il democristiano e grazia Kalulu? Però poi deve aprire l’ufficio grazie

Gravina come Servillo nel film di Sorrentino: grazia Kalulu con la soluzione all’italiana? Però poi deve aprire l’ufficio grazie Chissà se Gabriele Gravina avrò visto l’ultimo film di Paolo Sorrentino “La grazia”. Se sì, avrà l’onore di illudersi di immedesimarsi per qualche ora nel personaggio presidenziale (in quel caso della Repubblica, lui più prosaicamente della Figc) interpretato da Toni Servillo. I dubbi, la passione della figlia, il rovello del tradimento della moglie scomparsa da tempo. Questa vita solitaria condotta nelle sale del Quirinale. La rottura della prassi con la scelta di andare di persona a seguire i due casi, a guardare in faccia i due “graziandi” (termine orrido, ne siamo consapevoli).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

