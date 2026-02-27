Dai tulipani ai chip | perché l’AI sta seguendo il manuale delle bolle di Galbraith

Un collegamento tra la bolla dei tulipani del 1637 e l’attuale crescita delle tecnologie di intelligenza artificiale si sta approfondendo. Oggi, i grandi investimenti in chip e sistemi di AI attraggono attenzione, con operatori e analisti che osservano da vicino le dinamiche di mercato. La storia delle bolle finanziarie sembra ripetersi anche in questo settore, suscitando interesse tra chi segue l’innovazione.

Roma, 27 febbraio 2026 – C’è un filo rosso che, forse, lega i canali di Amsterdam del 1637 ai data center del Nevada del 2026. L’euforia che circonda l’intelligenza artificiale e gli Llm (ChatGpt e i suoi fratelli, per intenderci) sta seguendo pedissequamente il copione delle bolle finanziarie descritto da John Kenneth Galbraith. Il consigliere di JFK fu tra i pochi a prevedere la grande crisi del Lunedì nero del 1987 e, seppure già anziano, ad avvertire il mondo che sotto il boom delle dot-com del 2000 si stava aprendo una voragine. I quattro marcatori di Galbraith — innovazione messianica, deferenza verso il "genio", leva finanziaria e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

