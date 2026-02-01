Tahoon bin Zayed Al Nayan, lo sceicco di Abu Dhabi coinvolto in un’operazione di spionaggio, ha comprato una quota del 49% di World Liberty Financial poco prima del giuramento di Donald Trump. L’accordo, da 500 milioni di dollari, è stato fatto prima che gli Stati Uniti approvassero i nuovi chip per l’intelligenza artificiale. La notizia riporta alla luce i legami tra il mondo degli affari e le potenze straniere in un momento delicato per la politica americana.

Lo “sceicco spia” di Abu Dhabi, Tahoon bin Zayed Al Nayan, ha raggiunto un accordo per acquistare il 49% di World Liberty Financial quattro giorni prima del giuramento di Donald Trump. Un investimento da 500 milioni di dollari, scrive il Wall Street Journal. Una prima tranche da 250 milioni di dollari sarebbe già stata versata. Di questi, circa 187 milioni sarebbero confluiti in una società riconducibile alla famiglia Trump. Altri 31 milioni di dollari sarebbero stati destinati «a soggetti legati a Steve Witkoff», cofondatore di World Liberty Financial e attuale inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su AbuDhabi Società

A Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Ucraina, Stati Uniti e Russia, con l’obiettivo di favorire il dialogo e cercare soluzioni politiche alla crisi.

Ad Abu Dhabi sono iniziati i colloqui tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di favorire il dialogo e trovare soluzioni politiche alla crisi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su AbuDhabi Società

Lo sceicco spia di Abu Dhabi ha acquistato una quota della società di Trump, il Wsj: «500 milioni prima dell’ok Usa ai chip per l’Ai»Tahnoon bin Zayed al Nahyan ha acquisito segretamente il 49% di World Liberty Financial poco prima dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca ... open.online

Negoziati su Gaza: Witkoff, lo sceicco e la spia turca. Ma a Sharm Hamas alza la postaDonald Trump continua a fare pressing, da Washington. Ieri il presidente ha ricevuto il premier canadese Mark Carney nello Studio Ovale, con cui parlare delle scottanti questioni dei dazi, ma non ha ... ilfattoquotidiano.it

#Zelensky: nuovo round dei negoziati trilaterali il 4-5 febbraio ad Abu Dhabi - facebook.com facebook

#SACE rafforza la presenza nel Golfo: firmata ad Abu Dhabi una nuova alleanza per coinvolgere le imprese italiane in progetti strategici nei Paesi GCC. Export e #MadeinItaly al centro. sace.it/media/comunica… x.com