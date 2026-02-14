Auto elettriche addio ai privilegi | dai parcheggi alla ztl perché la pacchia sta per finire

Il Comune ha deciso di revocare i vantaggi storici delle auto elettriche, come i parcheggi gratuiti e i pass per le zone a traffico limitato, dopo aver riscontrato un aumento eccessivo di veicoli ecologici in città. Questa scelta nasce dalla crescente diffusione di auto a zero emissioni, che ha portato a un uso massiccio di servizi riservati, mettendo sotto pressione le infrastrutture. Negli ultimi mesi, sono stati individuati numerosi veicoli elettrici parcheggiati senza rispettare le regole, con conseguente congestione nelle aree dedicate.

Roma si prepara a lasciarle fuori da centro, altri Comuni hanno già revocato le agevolazioni sugli stalli blu. Per il bollo è solo questione di tempo. Intanto la transizione alla mobilità verde ci vede ancora in grave ritardo Parcheggi gratis, pass per le zone a traffico limitato, esenzione dal bollo. E se per le auto elettriche fosse arrivato il momento di rinunciare ai "privilegi"? Qualche indizio c'è. Ma una retromarcia troppo repentina potrebbe rallentare ulteriormente la transizione alla mobilità sostenibile che vede l'Italia già in forte ritardo.