Coop presenta la campagna Close the gap contro la differenza di genere

“Le parole fanno la differenza, è con queste che cambiamo il mondo” Rugliano, non ha dubbi quando si rivolge agli studenti di un liceo di Brescia ospiti all’evento ‘Dire, fare, amare’ organizzato da Coop al Teatro Franco Parenti a Milano. L’occasione è la presentazione dell’Agenda Close the Gap 2026, la nuova edizione del programma per l’inclusione e la parità di genere. Le donne sono il 71% dei dipendenti Coop e in un anno i ruoli direttivi dell’azienda ricoperti da donne sono passati dal 40% al 46%. “Nei negozi in Veneto 145 dipendenti hanno seguito un corso di formazione sui temi della parità di genere - ha commentato Milco Traversa, Direttore Politiche del Lavoro e Welfare Ancc-Coop - per attuare comportamenti concreti nelle attività di tutti i giorni, a livello di parità". 🔗 Leggi su Milanotoday.it

