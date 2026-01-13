Educazione sessuo-affettiva a scuola | l' occasione perduta per lottare contro la violenza di genere e le disuguaglianze

L’educazione sessuo-affettiva a scuola rappresenta un’occasione importante per contrastare la violenza di genere e le disuguaglianze. In un libro che raccoglie le testimonianze di cinque donne provenienti da ambiti diversi—scuola, arte, istituzioni, famiglie LGBTQIA+ e femminismo—emerge il desiderio condiviso di promuovere percorsi di riflessione e crescita in questo delicato settore.

In un libro le opinioni di cinque donne che provengono da esperienze diverse – scuola, arte, istituzioni, famiglie LGBTQIA+ e femminismo – ma che condividono un obiettivo comune: il desiderio di attuare sempre più percorsi di riflessione in ambito sessuo-affettivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Educazione sessuo-affettiva a scuola: l'occasione perduta per lottare contro la violenza di genere e le disuguaglianze Leggi anche: Genova avrà l’educazione sessuo affettiva a scuola Leggi anche: «Educazione sessuale a scuola necessaria contro la violenza di genere» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Educazione sessuo-affettiva a scuola: l'occasione perduta per lottare contro la violenza di genere e le disuguaglianze; La petizione di AltraPsicologia sull'educazione sessuo - affettiva: intervista a Marta Giuliani (5.01.2026); Dunque, l'educazione sessuale a scuola si farà (dalle medie) MA solo con il consenso dei genitori; AltraPsicologia supera quota diecimila firme: la petizione per l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole raccoglie ampio consenso su Change.org. 10mila firme per la petizione per l'educazione sessuo-affettiva a scuola - affettiva in tutte le scuole, ha raggiunto e superato le 10mila firme. ansa.it

In Italia l’educazione sessuo-affettiva è stata bandita, censurata da un governo che ha paura di sentir parlare di emozioni, relazioni, consenso e altre forme di conoscenza. E l’ha limitata per una precisa volontà politica proprio lì dove serve di più: la scuola. Anc - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.