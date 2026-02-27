È stato presentato un kit di trasformazione per la Dacia Bigster, che permette di convertirla in un camper. Il pacchetto, sviluppato da uno specialista australiano di outdoor, costa circa 35mila euro e include diverse modifiche pensate per adattare il SUV alle esigenze del campeggio. La trasformazione rende il veicolo più adatto alle escursioni e alle vacanze all’aria aperta.

Dacia Bigster è uno dei Suv più amati dell'ultima generazione, non solo per il prezzo competitivo: tanto spazio, una portata sul tetto solida, nessun "fronzolo" inutile. Ma le dimensioni importanti (4,60 m di lunghezza, fino a 1.800 litri di capacità di carico e 80 kg di portata dinamica sul tetto) offrono più basi "da camper" di quanto non sembri. In più la massa a vuoto si attesta, a seconda dell’allestimento, poco sotto i 1.500 kg, mentre la massa complessiva a pieno carico è intorno ai 2.300 kg, il che significa oltre 750 kg di carico utile. Per una trasformazione "overland" è un punto di partenza importante: il "cuore" del concetto è l’ARB Drawer System RD1045: due cassetti heavy-duty su cuscinetti a sfere, ciascuno con portata fino a 150 kg, profondità di 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dacia Bigster: il kit ARB per trasformarlo in un camper

Dacia Bigster, come va il Suv ibrido 4x4 a gasDue tecnologie ibride 4x4 per scalare la classifica italiana dei Suv di segmento C, dove Dacia Bigster è protagonista dalla primavera 2025.

Nuova gamma Dacia 2026: Sandero, Duster, Bigster e le altreC'è chi ha fatto all in sull'elettrico per poi inserire rapidamente la retromarcia e chi, come Dacia, procede spedita verso la sostenibilità con la...

2025 Dacia Bigster Journey Hybrid 155 PS #dacia #bigster #daciabigster #duster #daciaduster #fuel

Dacia Bigster è uno dei Suv più amati dell'ultima generazione, non solo per il prezzo competitivo: tanto spazio, una portata sul tetto solida, nessun fronzolo inutile. Ma le dimensioni importanti (4 ... gazzetta.it

Dacia Bigster alza il livello: contenuti da SUV premium con l'anima essenziale del brandDacia fa il suo ingresso nel segmento C-SUV con un modello destinato a ridefinire le regole del gioco. Si chiama Bigster ed è il primo SUV di grandi dimensioni firmato Dacia, da sempre sinonimo di ... affaritaliani.it

