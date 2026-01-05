Da ?echov a Notre Dame de Paris | il 2026 dello spettacolo a Bergamo

Nel 2026, Bergamo si prepara ad accogliere un calendario variegato di spettacoli, dai grandi classici della prosa e del musical a produzioni di metateatro e comicità. La città si conferma come palco di eventi culturali di qualità, offrendo al pubblico un’ampia gamma di proposte per tutto l’anno. Un’occasione per apprezzare la pluralità artistica e consolidare Bergamo come centro di riferimento per lo spettacolo dal vivo.

Bergamo. Classici intramontabili, dalla Prosa al Musical, ma anche metateatro e comicità mainstream: il 2026 si preannuncia un anno ricco di proposte, per quanto riguarda lo spettacolo a Bergamo. A partire dal teatro di figura, con "Cappuccetto Rosso" di Zaches Teatro protagonista, il 5 gennaio, al Teatro Tascabile: dalla fiaba classica, si mostra il bosco come luogo di disubbidienza, che impone di affrontare le proprie paure e, di conseguenza, crescere. Spazio poi al musical, con i cult "La febbre del sabato sera" (ChorusLife Arena, 9 gennaio) e "Aggiungi un posto a tavola" (ChorusLife Arena, 16), ma anche all'operetta, con "La vedova allegra", di Lehár, messa in scena da Corrado Abbati al Donizetti domenica 11.

