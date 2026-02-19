Rivoluzione Pos addio alle ricevute cartacee Ecco da quando non serve più conservare lo scontrino e cosa cambia

Il governo ha deciso di eliminare l'obbligo di conservare le ricevute cartacee, a causa della diffusione dei pagamenti elettronici. Da marzo, i clienti non dovranno più portare a casa gli scontrini, riducendo così sprechi e ingombri. Questa scelta riguarda tutte le transazioni effettuate tramite Pos, anche quelle di piccola cifra. Le aziende dovranno aggiornare i sistemi di cassa per adeguarsi alla nuova normativa, che mira a semplificare le procedure quotidiane. La fine delle ricevute di carta cambia il modo di gestire i pagamenti.

È la fine di un’era fatta di carta termica destinata a sbiadire. Dal prossimo mese di marzo, conservare le ricevute dei pagamenti effettuati tramite Pos non sarà più un obbligo. La svolta, contenuta nell’articolo 8 del decreto Pnrr approvato dal Consiglio dei ministri, segna un passo decisivo verso la completa digitalizzazione del rapporto tra fisco, commercianti e cittadini. Fino ad oggi, la legge imponeva la conservazione delle ricevute cartacee per dieci anni a fini di verifica contabile. Con la nuova norma, questo onere viene eliminato. Per dimostrare l’avvenuto pagamento elettronico saranno sufficienti i tracciati digitali inviati direttamente dalle banche o dagli intermediari finanziari.🔗 Leggi su Open.online

Stop all'obbligo di conservare le ricevute del PosDal 2023, cittadini e imprese sono dispensati dall’obbligo di conservare le ricevute cartacee emesse dai terminali Pos, a eccezione di fatture, scontrini o ricevute fiscali.

Bozza decreto Pnrr 2026: via all’obbligo di conservare le ricevute dei Pos per 10 anniLa bozza del decreto Pnrr 2026 prevede l’eliminazione dell’obbligo di conservare le ricevute del Pos per 10 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.