da luglio stop alle auto elettriche gratis nella ztl di roma

Da luglio, le auto elettriche non potranno più accedere gratuitamente alla ZTL di Roma. La decisione riguarda tutte le vetture a zero emissioni che, fino a ora, potevano entrare senza pagare. La misura è stata annunciata dall’amministrazione comunale e entrerà in vigore nel prossimo mese. La restrizione si applica alle auto elettriche che transitano nell’area protetta della città.

AGI - Ora è ufficiale: le auto elettriche non potranno più entrare gratis nella Zona a traffico limitato di Roma. La Giunta di Roma Capitale ha approvato l'introduzione, a partire dal 1° luglio, di un permesso annuale a pagamento per l'accesso negli orari di funzionamento della Ztl del centro storico e delle altre Ztl dei veicoli a trazione esclusivamente elettrica, superando l'attuale regime di accesso gratuito per tutte le auto elettriche. Per mantenere un regime di favore verso questo tipo di veicoli il permesso costerà il 50% di quello per i veicoli equivalenti a benzina o diesel, e sarà disponibile per tutti i possessori di auto elettriche e non solo per quelli abilitati a richiedere il permesso per il centro storico. 🔗 Leggi su Agi.it

Ztl a Roma, è ufficiale: dal primo luglio pagheranno anche le auto elettricheLa giunta capitolina ha approvato l'introduzione di un permesso annuale a pagamento a un prezzo ridotto del 50% rispetto a quello per i veicoli...

Roma, sì al ticket di accesso alla ztl per le auto elettriche: al via dal 1° luglio(Adnkronos) – Via libera al ticket di accesso alla Ztl per le auto elettriche a partire dal 1° luglio a Roma.

