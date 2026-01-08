Visite private negli ospedali pubblici Così in Sicilia le liste d’attesa s’impantanano

In Sicilia, le visite private negli ospedali pubblici contribuiscono all’allungamento delle liste d’attesa. La Regione richiede ai manager sanitari di monitorare attentamente le prestazioni recuperate e il rispetto delle normative, cercando di bilanciare le esigenze del settore pubblico con l’aumento delle capacità delle strutture. Questa situazione evidenzia le sfide nel garantire un servizio efficiente e accessibile a tutti.

«Monitorare costantemente il numero delle prestazioni recuperate e il rispetto delle disposizioni legislative inerenti l’attività intra moenia, che occorre conciliare con l’incremento delle potenzialità delle strutture pubbliche»: è il passaggio principale di una serie di r ichiami della Regione ai manager della sanità fatti fra la fine del 2023 e il mese scorso. embedpost id="2152999". 🔗 Leggi su Feedpress.me

