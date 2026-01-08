Decaro parte subito forte | piano con le Asl per abbattere liste d’attesa di visite ed esami
Il decreto di Decaro mira a ridurre i tempi di attesa per visite ed esami nelle strutture sanitarie pugliesi, coinvolgendo tutto il territorio, inclusa la provincia di Lecce. Le nuove misure urgenti sono finalizzate a migliorare l’efficienza del sistema sanitario, garantendo un accesso più rapido alle prestazioni e alleggerendo le liste di attesa. Un intervento che interessa direttamente cittadini e operatori sanitari nella regione.
BARILECCE – Le nuove misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie interesserà tutto il territorio pugliese compresa la provincia di Lecce. Subito dopo la sua proclamazione il nuovo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha predisposto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
