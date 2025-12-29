Nuova Dacia C-Neo 2026 | arriva sia berlina che station wagon

La Dacia C-Neo 2026 si prepara ad ampliare la sua gamma, arrivando sia in versione berlina che station wagon. Secondo le ultime indiscrezioni, il modello offrirà diverse opzioni di carrozzeria, consolidando la presenza del marchio nel segmento delle vetture pratiche e funzionali. Le informazioni ufficiali sono ancora in fase di sviluppo, ma si preannuncia un’ulteriore proposta orientata a soddisfare le esigenze di un pubblico vario.

Secondo le ultime anticipazioni e indiscrezioni non ufficiali, la Dacia C-Neo prevista per il 2026 non sarà soltanto una station wagon, ma è attesa in due varianti di carrozzeria. Una berlinafastback (ovvero una linea da berlina con coda inclinata) Una station wagonestate con coda allungata e maggiore spazio di carico In pratica Dacia starebbe lavorando a un modello di segmento C più grande e versatile rispetto alla Jogger, con la berlina "fastback" come opzione principale e la wagon come alternativa con più spazio. Nota importante: tutte queste informazioni derivano da fonti di stampa e anticipazioni — Dacia non ha ancora confermato ufficialmente i dettagli finali della gamma e delle versioni di carrozzeria.

