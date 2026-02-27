Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, si prepara a sfilare a Milano. La giovane modella ha atteso il compimento dei 18 anni per esordire sulle passerelle. Tra le marche che la vedranno protagonista ci sono Fendi, Max Mara, Roberto Cavalli e Boss. Matilde ha scelto di intraprendere la carriera di modella e si appresta a calcare le scene della moda milanese.

Matilde Lucidi stava aspettando i 18 anni per debuttare in passerella e seguire le orme di mamma Bianca Balti. Ma la figlia della supermodella – questa sera co-conduttrice di Carlo Conti al Festival di Sanremo – non ha fatto un semplice debutto. Lucidi ha stregato le passerelle della Milano Fashion Week. La sua onnipresenza non è passata inosservata. E nemmeno il suo volto angelico, gli occhi da Bambi e il portamento elegante, leggero, romantico.

© Iodonna.it - Da Fendi a Max Mara, da Roberto Cavalli a Boss: la figlia di Bianca Balti è la protagonista indiscussa delle passerelle milanesi

La figlia di Bianca Balti, Matilde Lucidi, entra nella posse delle ricceLa figlia di Bianca Balti, Matilde Lucidi, ci ricorda che è il momento di celebrare i capelli ricci I capelli ricci di Matilde Lucidi sono stati...

