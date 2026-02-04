Il docente di sostegno si chiamerà docente per l’inclusione Cosa cambia nel nome e nella sostanza

La commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera ha approvato una nuova legge proposta dalla Lega. Ora nel sistema scolastico italiano ci sarà il “docente per l’inclusione”. Si tratta di un cambiamento sia nel nome che nel ruolo di questi insegnanti di sostegno. La misura mira a rendere più chiaro il lavoro di chi aiuta gli studenti con bisogni educativi speciali. La legge specifica che questa figura avrà compiti più definiti e un riconoscimento ufficiale. L’obiettivo è migliorare l’assistenza e l’integrazione degli alunni nelle class

