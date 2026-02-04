Via libera al docente per l’inclusione Miele Lega | Un segnale importante nei confronti di questi professionisti per garantire il diritto allo studio
La Commissione Cultura ha dato il via libera al progetto sul
La Commissione Cultura approva il "docente per l'inclusione". Giovanna Miele (Lega) esprime soddisfazione: "Un segnale importante nei confronti di questi professionisti". La norma prevede formazione per tutti e mira alla "costruzione di una scuola giusta", valorizzando chi garantisce il diritto allo studio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Miele Lega
Rinnovata la convenzione per garantire il diritto allo studio universitario anche in carcere
È stato rinnovato l’accordo tra l’Università di Ferrara e un istituto locale per assicurare il diritto allo studio universitario anche nelle carceri.
Giornata internazionale degli studenti, Valditara: “Garantire diritto allo studio e pluralismo”
Ultime notizie su Miele Lega
Argomenti discussi: Ddl Educazione non formale: scuole aperte anche di pomeriggio, ruolo dei Comuni e inclusione. Guida completa al testo approvato; Il labirinto delle Aou: solo tre hanno il via libera dello Stato, le altre sono in un limbo giuridico; Scuola: 60mila posti per l'abilitazione dei docenti; Energia e informatica, via libera del ministro.
LEGA * CAMERA: «SCUOLA, MIELE (LEGA): IN COMMISSIONE VIA LIBERA A QUALIFICA ‘DOCENTE PER INCLUSIONE’»Scuola, Miele (Lega): in commissione via libera a qualifica ‘docente per inclusione’ ... agenziagiornalisticaopinione.it
Energia e informatica, via libera del ministroL’istituto Copernico-Carpeggiani ottiene l’autorizzazione per i corsi quadriennali. I prof: Sono il futuro della scuola superiore italiana ... ilrestodelcarlino.it
SAN SEVERINO - Via libera dell'Usr della Regione, intervento da 85mila euro. La sindaca Rosa Piermattei: «Segnale di attenzione alle nostre frazioni» - facebook.com facebook
La #Juventus aspetta risposta per #KoloMuani, il sondaggio per #Icardi (confermato) è una richiesta di #Spalletti per gennaio. Il presidente del #Galatasaray deve dare il via libera e di sicuro ci penserà tante volte, ma il tentativo è in corso. E comunque possia x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.