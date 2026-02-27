Da Carosello a Bonvi e Lupo Alberto, la scena dei cartoonist modenesi ha radici profonde. La loro produzione ha attraversato decenni, influenzando generazioni di appassionati. Tra i protagonisti di questa tradizione si trova anche un artista di cui si conosce poco, ma che ha lasciato un segno importante nel mondo dell’illustrazione. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nella storia del fumetto locale.

Grimaldi Della sua vita si sa poco. Quello che è certo è che si chiamava Wiligelmo e come artista è considerato il Michelangelo del medioevo. Fu lui a scolpire le lastre sulla facciata del Duomo di Modena, in cui raccontava, in maniera figurata, alcuni episodi della Genesi. La storia si dipanava in riquadrati con i personaggi che si ripetevano. Sì, come se fossimo davanti a delle vignette. E forse il capostipite dei fumettisti modenesi è stato proprio lui. E forse non è un caso che quasi mille anni dopo, proprio nello stesso periodo in cui Modena era la piccola Liverpool capitale del beat italiano, si apprestava a diventare anche una città centro nevralgico del fumetto e del cartone animato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Carosello a Bonvi e Lupo Alberto. È la scuola dei cartoonist modenesi

Fulminacci: “Io e Francesca Fagnani nella serrata dei duetti come Mina e Alberto Lupo. Ma a ruoli invertiti”Milano – E lei Fulminacci, che belva si sente? Per il popolo di Sanremo la domanda è scontata davanti alla scelta fatta dal cantautore romano di...

Lupo decapitato, Enpa: “Ecco la risposta dei bracconieri al declassamento del lupo”Ente Nazionale Protezione Animali chiede l’intervento dei ministri dell’ambiente e della giustizia: “È necessario prevedere la fattispecie del...