Lupo decapitato Enpa | Ecco la risposta dei bracconieri al declassamento del lupo

Il ritrovamento di un lupo morto, decapitato e privo di zampe e coda, sarebbe la “risposta criminale al declassamento del lupo” voluto dalla maggioranza di governo. A dirlo sono gli attivisti di Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) che sottolineano come questa uccisione sia aggravata dalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

