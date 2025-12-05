Lupo decapitato Enpa | Ecco la risposta dei bracconieri al declassamento del lupo

Il ritrovamento di un lupo morto, decapitato e privo di zampe e coda, sarebbe la “risposta criminale al declassamento del lupo” voluto dalla maggioranza di governo. A dirlo sono gli attivisti di Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) che sottolineano come questa uccisione sia aggravata dalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

lupo decapitato enpa risposta"Lupo trovato decapitato nel parco naturale: ecco la risposta criminale dei bracconieri all'abbassamento del livello di protezione, basta sanzioni ridicole" - Basta con le sanzioni ridicole per le uccisioni di animali protetti". Come scrive ildolomiti.it

