Lupo decapitato Enpa | Ecco la risposta dei bracconieri al declassamento del lupo
Il ritrovamento di un lupo morto, decapitato e privo di zampe e coda, sarebbe la “risposta criminale al declassamento del lupo” voluto dalla maggioranza di governo. A dirlo sono gli attivisti di Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) che sottolineano come questa uccisione sia aggravata dalla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un lupo decapitato e mutilato all’interno di un parco naturale. Una scena che dovrebbe scuotere il Paese, e invece passa quasi in silenzio. La cronaca ci racconta l’ennesimo episodio di una violenza che ormai sembra normalizzata, mentre nel dibattito pubbli - facebook.com Vai su Facebook
Controlli in val Badia dopo ritrovamento di un lupo decapitato. Denunciato un uomo per bracconaggio #ANSA Vai su X
"Lupo trovato decapitato nel parco naturale: ecco la risposta criminale dei bracconieri all'abbassamento del livello di protezione, basta sanzioni ridicole" - Basta con le sanzioni ridicole per le uccisioni di animali protetti". Come scrive ildolomiti.it