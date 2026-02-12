Fulminacci | Io e Francesca Fagnani nella serrata dei duetti come Mina e Alberto Lupo Ma a ruoli invertiti

Fulminacci si presenta sul palco di Sanremo con Francesca Fagnani, e la scena ricorda i duetti di Mina e Alberto Lupo, anche se con i ruoli invertiti. Il cantautore romano non si nasconde e si diverte a condividere la serata delle cover con la giornalista, lasciando il pubblico curioso di vedere come si svilupperà questa collaborazione inaspettata.

Milano – E lei Fulminacci, che belva si sente? Per il popolo di Sanremo la domanda è scontata davanti alla scelta fatta dal cantautore romano di condividere la serata delle cover con Francesca Fagnani. Obiettivo: sparigliare le carte di questo suo secondo appuntamento all’Ariston. Il primo, per il 28enne campione dell’indie Filippo Uttinacci, senza Covid o palloncini in platea al posto del pubblico. Fulminacci: orgoglioso del favore incontrato tra agli addetti ai lavori dalla sua Stupida sfortuna già al primo ascolto? «Ho già vinto così. Più che al 1° posto miro al 5°: dentro la cinquina finale, ma senza l’amaro in bocca che ti lascia il quasi-podio del 4°. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Fulminacci torna sul palco di Sanremo 2026 per la serata delle cover.

Carlo Conti svela i duetti della serata delle cover a Sanremo 2026.

