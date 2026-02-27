Cutro | 94 vite spezzate dem chiedono azioni concrete per i migranti

A tre anni dal tragico incidente che ha causato 94 vittime, la Calabria si prepara a ricordare quei momenti drammatici. La comunità locale e le autorità si riuniscono per rendere omaggio alle persone coinvolte, mantenendo vivo il ricordo di quella tragedia. La giornata rappresenta un momento di riflessione e di rispetto per tutte le vite spezzate in mare.

Tre anni dopo il naufragio di Steccato di Cutro, che costò la vita a 94 persone, la Calabria si ferma per commemorare le vittime di quella che rimane una delle tragedie più dolorose del Mediterraneo. Oggi, mentre il Paese si raccoglie nel silenzio, il centrosinistra lancia un appello urgente: la gestione dei flussi migratori richiede una cooperazione internazionale seria e strutturata. La memoria di Cutro, affermano i dem, non può limitarsi a parole, ma deve tradursi in azioni concrete. Il Partito Democratico della Calabria, guidato dal senatore Nicola Irto, non usa mezzi termini: il naufragio di Cutro è il simbolo di un fallimento collettivo, sia europeo che nazionale.