vite spezzate

Questa sera a Vignate si tiene un evento importante. Il Comune, insieme a E-Motivo Teatro, Rete Antimafia Martesana e l’ICS Carlo Levi, organizza una serata dedicata alle storie di chi ha vissuto vite spezzate. Uno spettacolo che vuole far riflettere e far conoscere le esperienze di chi si è trovato coinvolto in situazioni difficili, spesso contro la propria volontà. La serata promette momenti di confronto e di consapevolezza per tutti i presenti.

Il comune di Vignate ed E-Motivo Teatro, in collaborazione con Rete Antimafia Martesana e l'ICS Carlo Levi di Vignate, organizzano un'importante serata di riflessione, di approfondimento e di incontro attraverso la messa in scena di uno spettacolo in cui si raccontano le vite di chi, suo malgrado.

