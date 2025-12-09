La crisi del Real Madrid. E, soprattutto, di Xabi Alonso. Il tecnico ha ricevuto un ultimatum dal club e se fallisce col City è molto probabile e che venga esonerato. Il Madrid è precipitato in crisi in appena un mese e mezzo: una sola vittoria in cinque partite, spogliatoio spaccato e fiducia nel tecnico ai minimi termini. La rottura con Vinicius, i mal di pancia di Bellingham, la gestione contestata del gruppo e le scelte tattiche discutibili hanno aggravato la situazione. La sconfitta col Celta ha fatto crollare definitivamente le azioni dell’allenatore ex Leverkusen e un passo falso contro il City potrebbe costare al tecnico il posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ai giocatori del Real Madrid non piacciono i metodi di Xabi Alonso e rimpiangono la libertà dei tempi di Ancelotti (El Mundo)