Ai giocatori del Real Madrid non piacciono i metodi di Xabi Alonso e rimpiangono la libertà dei tempi di Ancelotti El Mundo
La crisi del Real Madrid. E, soprattutto, di Xabi Alonso. Il tecnico ha ricevuto un ultimatum dal club e se fallisce col City è molto probabile e che venga esonerato. Il Madrid è precipitato in crisi in appena un mese e mezzo: una sola vittoria in cinque partite, spogliatoio spaccato e fiducia nel tecnico ai minimi termini. La rottura con Vinicius, i mal di pancia di Bellingham, la gestione contestata del gruppo e le scelte tattiche discutibili hanno aggravato la situazione. La sconfitta col Celta ha fatto crollare definitivamente le azioni dell’allenatore ex Leverkusen e un passo falso contro il City potrebbe costare al tecnico il posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Conferenza stampa Courtois pre Real Madrid Juve: «Stiamo difendendo molto bene con tutti gli 11 giocatori. Fino all’ultimo secondo devi essere pronto»
Conferenza stampa Courtois pre Real Madrid Juve: «Stiamo difendendo molto bene con tutti gli 11 giocatori. Domani affronteremo una squadra forte, sarà dura. Sul nuovo format…»
Del Piero a Sky: «La Juve ha bisogno di giocatori e di persone nel club che abbiano il fuoco dentro. Bisogna un po’ liberare le spalle a Yildiz, sulla partita contro il Real Madrid…»
