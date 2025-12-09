Ai giocatori del Real Madrid non piacciono i metodi di Xabi Alonso e rimpiangono la libertà dei tempi di Ancelotti El Mundo

Ilnapolista.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi del Real Madrid. E, soprattutto, di Xabi Alonso. Il tecnico ha ricevuto un ultimatum dal club e se fallisce col City è molto probabile e che venga esonerato. Il Madrid è precipitato in crisi in appena un mese e mezzo: una sola vittoria in cinque partite, spogliatoio spaccato e fiducia nel tecnico ai minimi termini. La rottura con Vinicius, i mal di pancia di Bellingham, la gestione contestata del gruppo e le scelte tattiche discutibili hanno aggravato la situazione. La sconfitta col Celta ha fatto crollare definitivamente le azioni dell’allenatore ex Leverkusen e un passo falso contro il City potrebbe costare al tecnico il posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

ai giocatori del real madrid non piacciono i metodi di xabi alonso e rimpiangono la libert224 dei tempi di ancelotti el mundo

© Ilnapolista.it - Ai giocatori del Real Madrid non piacciono i metodi di Xabi Alonso e rimpiangono la libertà dei tempi di Ancelotti (El Mundo)

Conferenza stampa Courtois pre Real Madrid Juve: «Stiamo difendendo molto bene con tutti gli 11 giocatori. Fino all’ultimo secondo devi essere pronto»

Conferenza stampa Courtois pre Real Madrid Juve: «Stiamo difendendo molto bene con tutti gli 11 giocatori. Domani affronteremo una squadra forte, sarà dura. Sul nuovo format…»

Del Piero a Sky: «La Juve ha bisogno di giocatori e di persone nel club che abbiano il fuoco dentro. Bisogna un po’ liberare le spalle a Yildiz, sulla partita contro il Real Madrid…»

giocatori real madrid piaccionoAi giocatori del Real Madrid non piacciono i metodi di Xabi Alonso e rimpiangono la libertà dei tempi di Ancelotti (El Mundo) - Al tecnico del Real Madrid Xabi Alonso i piani alti imputano la gestione del caso Vinicius, la rottura dello spogliatoio ... Lo riporta ilnapolista.it