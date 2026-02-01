Tra Alcaraz e Djokovic, chi vorrà vincere dovrà prima pensare a quanto ha dormito. La verità è semplice: il sonno conta più di tutto, anche di allenamenti e strategie. Dopo le partite lunghe, come quella di Alcaraz contro Zverev a Melbourne, i tennisti ripetono sempre la stessa cosa: “Dormire, dormire, dormire”. È questa la chiave per recuperare e affrontare al meglio le prossime sfide.

“Dormire, dormire, dormire”. È il verbo di ogni tennista dopo partite lunghe come quella che Alcaraz ha affrontato con Zverev a Melbourne. Oppure d i Djokovic quando ha avuto la meglio su Sinner. El Mundo ha chiesto allo staff di Carlos Alcaraz quale fosse la chiave del suo recupero prima della finale degli Australian Open contro Novak Djokovic di oggi (9:30). La risposta è stata “Dormi il più possibile”. “Quando Alcaraz è arrivato al suo hotel, il Crown di Melbourne, dal Melbourne Park l’altro ieri, la sua priorità era rilassarsi dopo l’adrenalina della semifinale contro Alexander Zverev, trovare una posizione comoda a letto e dormire il più possibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tra Alcaraz e Djokovic vincerà chi alla vigilia avrà dormito di più. Il sonno è la benzina degli atleti (El Mundo)

La finale degli Australian Open mette di fronte Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

