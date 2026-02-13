Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha parlato di “ore disperate” dopo che il contenitore usato per il trasporto del cuore trapiantato a Napoli è stato sequestrato, rivelando che il contenitore era stato bruciato accidentalmente durante il trasporto.

“Serve un cuore al più presto, sono ore disperate”. È quanto dichiara all’Adnkronos l’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del piccolo Francesco (nome di fantasia), il bimbo di 2 anni e tre mesi cui, lo scorso 23 dicembre, è stato trapiantato un cuore “bruciato ” all’ospedale Monaldi di Napoli. La procura del capoluogo campano ha disposto il sequestro del contenitore, forse malfunzionante, con il quale i medici hanno trasportato l’organo, poi lesionato, da Bolzano a Napoli. I carabinieri del Nas, che conducono le indagini, hanno già acquisito una corposa documentazione presso il presidio sanitario partenopeo e l’ospedale San Maurizio di Bolzano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trapianto di cuore “bruciato”, sequestrato contenitore per trasporto organi: “Ore disperate”

Approfondimenti su trapianto cuore

Il bambino di due anni e mezzo, che ha ricevuto un cuore

La mamma di Giulia, una bambina di 2 anni, descrive le ore di attesa come disperate dopo che il suo cuore danneggiato è stato sottoposto a un trapianto urgente all’ospedale di Roma.

What Happens During a Heart Transplant

Ultime notizie su trapianto cuore

Argomenti discussi: Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco: salta trapianto a bambino di 2 anni; La madre del bimbo a cui è stato impiantato il cuore bruciato: Aveva una vita quasi normale, ora è in coma e con danni al fegato; Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi.

Il bambino che ha ricevuto il cuore bruciato è in fin di vita. La mamma: «Ore disperate, nuovo trapianto subito o morirà»«Sono ore disperate. O arriva il cuore, oppure dovremo prepararci al peggio». E' quanto racconta Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo di due anni e ... corriereadriatico.it

Se il cuore è ‘bruciato’ dal freddo, i rischi prima e durante un trapiantoIl caso del bimbo di Napoli, parla il cardiochirurgo Stefano Carugo del Policlinico di Milano: Si seguono protocolli rigidi dal momento dell’espianto a ... repubblica.it

Trapianto cuore danneggiato su bimbo a Napoli, la mamma: "Ore disperate " x.com

«Sono ore disperate. O arriva il cuore, oppure dovremo prepararci al peggio». E' quanto racconta Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo di due anni e mezzo attaccato alla macchina salvavita all’ospedale Monaldi di Napoli a causa del trapianto di - facebook.com facebook