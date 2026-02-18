Cuore bruciato l' indagine sugli errori | Personale non addestrato per il trasporto di organi
Il personale ha deciso di non partire per Bolzano con la custodia hi-tech perché non si sentiva preparato. La responsabilità di trasportare organi umani richiede competenze specifiche, ma i tecnici coinvolti non avevano ricevuto adeguato addestramento. La mancanza di preparazione ha impedito di portare a termine il trasferimento, lasciando incertezza sulla gestione di situazioni delicate come questa.
Non se la sono sentita di partire alla volta di Bolzano con quella custodia hi-tech. Non ce l'hanno fatta a compiere una missione tanto delicata con uno strumento per il quale non si sentivano pienamente formati. Un retroscena da brividi dietro la storia del trapianto del cuore bruciato dal ghiaccio secco. Stando a quanto sta emergendo dalle indagini, l'equipe napoletana sarebbe partita alla volta di Bolzano con un recipiente artigianale, pur essendoci nella dotazione dell'ospedale napoletano uno strumento di ultima generazione. Il retroscena Motivo? Possibili incertezze legate alla formazione, all'uso del congegno che disciplina il trasporto a una temperatura particolarmente bassa.
Cuore "bruciato", Meloni chiama la mamma del bimbo e manda gli ispettori. I pm: «Personale non formato per il trasporto sicuro di organi»Il ministero della Salute ha avviato un'indagine dopo aver scoperto che un cuore trasportato da Bolzano a Napoli si è danneggiato durante il viaggio.
Trapianto di cuore "bruciato", sequestrato contenitore per trasporto organi: "Ore disperate"Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha parlato di "ore disperate" dopo che il contenitore usato per il trasporto del cuore trapiantato a Napoli è stato sequestrato, rivelando che il contenitore era stato bruciato accidentalmente durante il trasporto.
Bimbo di due anni trapiantato con cuore bruciato, l'ultimo bollettino: Stabile, mercoledì consulto di espertiIl bimbo resta in lista trapianti: medici da tutta Italia si riuniscono al Monaldi per valutare nuove strategie terapeutiche dopo il cuore bruciato. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul caso.
Cuore bruciato al Monaldi, quei venti giorni di buio tra l'intervento sbagliato e la soffiata alla famigliaNon c'è solo la trama di contatti tra medici ed equipe di camici bianchi al centro delle indagini della Procura di Napoli. No, in questa storia che tiene in ansia un intero paese, ...
ULTIM'ORA Convocati d'urgenza dall'ospedale Monaldi i genitori del bambino a cui è stato trapiantato il cuore "bruciato" A quanto si apprende, c'è la disponibilità di un nuovo cuore ma ancora non si sa se sia compatibile
#Napoli Bimbo trapiantato con cuore bruciato. La mamma è stata contattata dalla premier Meloni "Mi ha assicurato il massimo impegno per mio figlio e la sua vicinanza". Intervista di @elenapababaloni