Cuore bruciato l' indagine sugli errori | Personale non addestrato per il trasporto di organi

Il personale ha deciso di non partire per Bolzano con la custodia hi-tech perché non si sentiva preparato. La responsabilità di trasportare organi umani richiede competenze specifiche, ma i tecnici coinvolti non avevano ricevuto adeguato addestramento. La mancanza di preparazione ha impedito di portare a termine il trasferimento, lasciando incertezza sulla gestione di situazioni delicate come questa.

Non se la sono sentita di partire alla volta di Bolzano con quella custodia hi-tech. Non ce l’hanno fatta a compiere una missione tanto delicata con uno strumento per il quale non si sentivano pienamente formati. Un retroscena da brividi dietro la storia del trapianto del cuore bruciato dal ghiaccio secco. Stando a quanto sta emergendo dalle indagini, l’equipe napoletana sarebbe partita alla volta di Bolzano con un recipiente artigianale, pur essendoci nella dotazione dell’ospedale napoletano uno strumento di ultima generazione. Il retroscena Motivo? Possibili incertezze legate alla formazione, all’uso del congegno che disciplina il trasporto a una temperatura particolarmente bassa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Cuore “bruciato”, Meloni chiama la mamma del bimbo e manda gli ispettori. I pm: «Personale non formato per il trasporto sicuro di organi»Il ministero della Salute ha avviato un’indagine dopo aver scoperto che un cuore trasportato da Bolzano a Napoli si è danneggiato durante il viaggio.

Trapianto di cuore “bruciato”, sequestrato contenitore per trasporto organi: “Ore disperate”Francesco Petruzzi, legale dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha parlato di “ore disperate” dopo che il contenitore usato per il trasporto del cuore trapiantato a Napoli è stato sequestrato, rivelando che il contenitore era stato bruciato accidentalmente durante il trasporto.

