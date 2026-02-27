Bimbo col cuore bruciato indagini su altri due trapianti sospetti all' ospedale Monaldi di Napoli

Le autorità hanno avviato indagini su un caso di cuore bruciato in un bambino all'ospedale Monaldi di Napoli. Le verifiche sono state avviate anche su altri due trapianti sospetti effettuati nello stesso nosocomio. Le forze dell'ordine stanno esaminando i dettagli relativi a queste operazioni, senza ancora formulare ipotesi ufficiali. La situazione ha attirato l’attenzione sulla gestione delle procedure di trapianto presso la struttura.

L'indagine sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo del "cuore bruciato", potrebbe allargarsi e prendere in esame altri trapianti avvenuti al Monaldi di Napoli. Infatti, secondo quanto emerso, altri due trapianti sospetti sarebbero finiti nel mirino dei pm che hanno l'obiettivo di valutare la condotta della cardiochirurgia pediatrica finita sotto osservazione dopo la morte del piccolo di 2 anni. Operazioni oggetto di indagini, così come la formazione degli operatori che hanno sottolineato più volte di non essere stati aggiornati adeguatamente sull'utilizzo dei "Paragonix", i contenitori di ultima generazione per il trasporto e conservazione degli organi da trapianto che, fossero stati utilizzati nel caso di Domenico, avrebbero portato a un altro esito.