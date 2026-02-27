Cultura | da primo marzo a Casa Cinema di Roma rassegna su universo femminile

Dal primo marzo, a Casa Cinema di Roma, prenderà il via una rassegna dedicata all'universo femminile, accompagnata dalla mostra “Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis”. L'evento comprende diverse proiezioni e incontri legati alla rappresentazione delle donne nel cinema e nella fotografia. La rassegna si svolgerà nel cinema romano fino alla fine di marzo.

Stadio Roma. Battaglia: un risultato che nasce dal lavoro e dalla perseveranza Inizia il primo marzo una rassegna cinematografica alla Casa del Cinema, legata alla mostra "Lanterne magiche". A corredo della mostra “Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis”, dedicata alla collezione di Valerio De Paolis, che sarà visibile fino al 6 settembre 2026 presso il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, a partire dal primo marzo avrà inizio una rassegna cinematografica presso la Casa del Cinema. Questo ciclo di proiezioni, che si distingue per la sua attenzione a sguardi d’autore e visioni contemporanee, si apre all’insegna delle donne con il tema “Lei e le altre”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

