Ad Atreju la toga rossa Silvia Albano difende le correnti del Csm Gelo in platea ma un piccolo applauso lo prende anche lei

Durante Atreju, Silvia Albano, rappresentante della toga rossa, interviene nel dibattito sulle correnti del Csm. Nonostante il clima glaciale in platea, riceve un riconoscimento simbolico con un breve applauso. L’intervento si contraddistingue per un confronto rispettoso e puntuale, caratterizzato da spigolosità e frecciate politiche, ma sempre mantenendo un tono tecnico e sulla sostanza.

Un dialogo garbato, sebbene nient'affatto scevro da spigolosità e da qualche scambio di frecciate politiche, ma comunque molto nel merito, quasi tecnico. Ad Atreju si è parlato di giustizia nel panel "Una riforma a lungo attesa: la separazione delle carriere", in cui sul palco si sono ritrovati insieme il diavolo e l'acqua santa. Chi si debba identificare con cosa dipende dagli orientamenti di ciascuno rispetto al tema, ma non v'è dubbio che si trattava di politici e addetti ai lavori con posizioni inconciliabili. Ecco, le posizioni tali sono rimaste, ma il pubblico in sala e quello in streaming hanno avuto modo di farsi un'idea degli argomenti dell'una e l'altra parte, al di là delle polemiche che troppo spesso polarizzano il confronto sul tema.

